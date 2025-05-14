ترامب في القمة الخليجية الاميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله..وبن سلمان: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمة الخليجية الاميركية على "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مذكّرًا بدعم السعودية للجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار في لبنان.



بدوره، أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان "فرصة لبنان تأتي مرةً في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه ولبنان لديه فرصة للتحرر من قبضة حزب الله".



وقال " لدى لبنان فرصة للتحرر وبإمكان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بناء دولة مستقرة تعيش بسلام".



وعلى المقلب السوري، قال ترامب "التقيت بالرئيس السوري الشرع بمشاركة الرئيس أردوغان وسنرفع كل العقوبات عن سوريا وهذا سيكون أمرًا إيجابيًا".



واضاف "أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي".