الكرملين: بوتين تلقى دعوة لزيارة إيران لكن الموعد لم يحدد بعد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة إيران لكن الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد.



وردا على سؤال عن الزيارة المحتملة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "تلقى الرئيس بوتين في الحقيقة دعوة للقيام بزيارة رسمية أو زيارة عمل إلى إيران، لم يتم الاتفاق على الموعد بعد، وسنوافيكم به فور الاتفاق عليه".



وأضاف: "نثمن بشدة شراكتنا مع هذا البلد وعلاقتنا الوطيدة في مختلف المجالات".



وكانت آخر مرة يزور فيها بوتين إيران في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا بشهور.