نتنياهو: ماكرون يدعم حماس

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدعم حركة حماس بعد أن وصف سياسة إسرائيل في غزة بأنها "مخزية".



وقال نتنياهو إن إسرائيل ملتزمة بأهداف حربها المتمثلة في إطلاق الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل.