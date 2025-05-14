وزير الدفاع الإسرائيلي: على ماكرون "ألا يعطينا دروسا في الأخلاق"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن على إيمانويل ماكرون "ألا يعطينا دروسا في الأخلاق" بعد انتقاد الرئيس الفرنسي لمنع الدولة العبرية دخول المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال كاتس في بيان: "نتذكر جيدا ما تعرض له اليهود في فرنسا عندما لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، على الرئيس ماكرون ألا يعطينا دروسا في الأخلاق"، بعدما قال ماكرون إن ما تقوم به إسرائيل في غزة "غير مقبول" و"مخز".