ترامب: الشرع أبدى تجاوبا حيال مسألة التطبيع مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع أبدى تجاوبا حيال مسألة التطبيع مع إسرائيل، عقب لقاء بينهما في الرياض هو الأول من نوعه بين البلدين منذ 25 عاما.



وقال ترامب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من العاصمة السعودية الى الدوحة "قلت له (الشرع): آمل أن تنضموا إلى الاتفاقات الابراهيمية بمجرد أن تستقر الأمور، فقال نعم. لكن أمامهم الكثير من العمل".



ولم تأت البيانات الصادرة عن السلطات السورية على أي ذكر لمسألة التطبيع.