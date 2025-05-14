ويتكوف في إسطنبول

أعلن مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ستيف ويتكوف، أنه سيتوجه مع وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى إسطنبول الجمعة للمشاركة في المحادثات المزمعة بين روسيا

وأوكرانيا.



وقال للصحافيين في الدوحة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين سيشارك في تلك المحادثات.