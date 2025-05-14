تحركات ويتكوف نحو الضغط لإنجاح صفَقة في غزة

ويتكوف

التقى المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف الوفد الإسرائيليّ إلى المفاوضات الموجود في الدوحة، وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.



وأوضح أنّ الهدف يكمن في توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيليّ، "الذي قيّد نتنياهو عمله، مشترطًا الحصول على ضماناتٍ بإستئناف الحرب بعد صفقة الأسرى، وهي مسألة تصر "حماس" على رفضها".



وأعلن مصدر إسرائيليّ أنّ مفاوضات الصفقة لم تتقدم حتى الآن.