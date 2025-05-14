وزير المالية السوريّ: للاستثمار في سوريا

دعا وزير المالية السوريّ محمد يسر برنية المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا بعد الإعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأميركية عنها.



وقال برنية في مقابلة مع رويترز في وزارة المالية في دمشق إنّ سوريا أصبحت "أرض الفرص".



ولفت إلى أنّ لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.