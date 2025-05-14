الشرع: بلادنا لن تكون إلا ساحة للسلام

شكر الرئيس السوريّ أحمد الشرع، ولي العهد السعوديّ وأمير دولة قطر والرئيس التركيّ بصورة خاصة، وجميع الذين دعموا الادارة الجديدة لرفع العقوبات عنها، وذلك في تصريح أوّليّ له عقب إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا.



وأكد الشرع أنّ بلاده لن تكون إلا ساحة للسلام.