بزشكيان: إيران لن ترضخ لأي بلطجة

أكّد الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، أنّ إيران لن "ترضخ لأي بلطجة" وذلك في معرض تعليقه على انتقادات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لطهران خلال جولته الخليجية.



وقال الرئيس الإيرانيّ: "يظن (ترامب) أنه يستطيع المجيء إلى هنا، وترديد شعارات، وتخويفنا".



وأضاف: "بالنسبة لنا، الشهادة أحلى بكثير من الموت في الفراش. هل جئتم لتخويفنا؟ لن نخضع لأي بلطجة".