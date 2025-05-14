0min

مسؤول أوكرانيّ: زيلينسكي في طريقه للمشاركة في محادثات مباشرة مع روسيا في تركيا

أكّد مسؤول أوكرانيّ كبير في وقت متأخر أنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي في طريقه للمشاركة في محادثات مباشرة مع روسيا في تركيا.



وقال المسؤول لرويترز: "نحن في الطريق".