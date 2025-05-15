تعيين أيمن المديفر رسميًا رئيسًا تنفيذيًا لنيوم السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي صندوق الثروة السيادي للمملكة في بيان اليوم الخميس أنه عين رسميًا أيمن المديفر عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة نيوم.



ومشروع نيوم الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار محوري لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المعروفة باسم (رؤية 2030) للإصلاح الاقتصادي بالمملكة.



ويشغل المديفر منصب الرئيس التنفيذي لنيوم بالتكليف منذ تشرين الثاني، بعد مغادرة نظمي النصر الرئيس السابق للمشروع الطموح للتنمية الحضرية والصناعية على ساحل البحر الأحمر.



وذكرت وكالة رويترز يوم 22 نيسان نقلًا عن مصدر مطلع أن المديفر سيعين رسميًا في المنصب خلال أسابيع، في إشارة إلى أن صندوق الثروة السيادي للمملكة يعزز إشرافه على مشروع نيوم.



وترأس المديفر، الذي ذكر المصدر أنه لديه معرفة عميقة في نيوم ويشارك في متابعة تطورات المشروع منذ فترة، الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة، وأشرف على كل الاستثمارات العقارية المحلية ومشاريع البنية التحتية.



وذكر بيان صندوق الاستثمارات العامة أن المديفر ركز خلال الأشهر الماضية على الحفاظ على استمرارية العمليات وتحسين الكفاءة وتسريع وتيرة التقدم في المشاريع والمناطق الاستراتيجية لنيوم.