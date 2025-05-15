حماس: إسرائيل تواجه جهود الوسطاء بـ"الضغط العسكري" في قطاع غزة

أعلنت حركة حماس الخميس أن إسرائيل تواجه جهود الوسطاء بزيادة "الضغط العسكري" في غزة، بينما أحصى الدفاع المدني في القطاع مقتل ما لا يقل عن 82 شخصًا في ضربات إسرائيلية منذ الفجر.



وجاء في بيان للحركة: "في الوقت الذي تبذل فيه الأطراف الوسيطة جهودًا حثيثة لإعادة المسار التفاوضي إلى سكته الصحيحة، يقابل الاحتلال الصهيوني هذه المساعي بالضغط العسكري على المدنيين الأبرياء، عبر القصف الجماعي، وفرض المزيد من المعاناة على شعبنا، في محاولة يائسة لفرض شروطه تحت النار".