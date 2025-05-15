الكرملين: بوتين لا يخطط حاليًا للذهاب إلى إسطنبول لإجراء محادثات سلام

أعلن الكرملين اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حاليًا السفر إلى إسطنبول لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، لكن الوفد الروسي موجود هناك ومستعد للقاء الفريق الأوكراني.



وعندما سئل عما إذا كان بوتين سيذهب إلى إسطنبول إذا فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لا تعرف بعد كيف ستسير المفاوضات وإن الوفد الأوكراني لم يحضر بعد.