الهند: يتعين إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أسحلة باكستان النووية

أعلن وزير الدفاع الهندي راغنات سينغ اليوم الخميس أنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على الأسلحة النووية الباكستانية، وذلك بعد أيام من إنهاء الجارتين المسلحتين نوويًا أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ نحو 30 عامًا.



وأسفر قتال عنيف اندلع بين العدوتين القديمتين الأسبوع الماضي عن مقتل 26 شخصًا، وذلك عقب استهداف الهند لما وصفتها بأنها "معسكرات إرهابية" في باكستان ردًا على هجوم في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير الشهر الماضي والذي تقول إن باكستان دعمته.



ونفت إسلام اباد هذه المزاعم، وتبادلت الدولتان إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام التالية لذلك، قبل أن تتوصلا إلى وقف لإطلاق النار يوم السبت الماضي.



وقال سينغ مخاطبًا الجنود في سريناغار، العاصمة الصيفية للجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير: "هل الأسلحة النووية في مأمن في أيدي مثل هذه الدولة المارقة والمستهترة؟ أعتقد أن الأسلحة النووية الباكستانية لابد ان تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



ولم يصدر رد من باكستان بعد على تعليقات سينغ.