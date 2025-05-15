مصدر لرويترز: أوكرانيا قد ترسل فريقًا لمحادثات إسطنبول لمعرفة ما يحمله وفد روسيا

أفاد مصدر دبلوماسي أوكراني اليوم الخميس بأن بلاده تدرس إرسال فريق لإجراء محادثات مع روسيا في إسطنبول لاستطلاع موقف وفد موسكو، وكذلك لتحديد ما إذا كان الوفد مخولًا باتخاذ أي قرارات.



وأشار المصدر لرويترز إلى أنه إذا كان الوفد الروسي مستعدًا لإجراء "محادثات جادة"، فإن الجانب الأوكراني قد يتواصل مع الفريق.



وبحسب المصدر، إذا لم يتمكن الوفد الروسي من إظهار أي نوع من الجدية تجاه المحادثات، "فإننا سنملك الحق في الاستنتاج بأن هذه مسرحية روسية، وليست عملًا ذا معنى من أجل السلام".

