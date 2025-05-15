ترامب: لن يحدث شيء بشأن أوكرانيا حتى اجتمع مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك تقدم في محادثات سلام أوكرانيا حتى يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية قبيل هبوطها في دبي، المحطة الثالثة من جولته في الشرق الأوسط: "لن يحدث شيء حتى أجتمع أنا وبوتين".



وأضعف غياب بوتين عن محادثات أوكرانيا المرتقبة في تركيا اليوم الخميس فرص نجاحها.