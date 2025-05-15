تركيا تبحث خارطة طريق مع واشنطن وسوريا بعد رفع العقوبات الأميركية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه سيناقش قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا وخارطة طريق مقترحة في اجتماع مع نظيريه الأميركي والسوري في وقت لاحق من اليوم.



وكان فيدان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أنطاليا التركية حيث يعتزم لاحقا لقاء وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والسوري أسعد الشيباني.