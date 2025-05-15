فرنسا: سنقدم شكوى رسمية غدا الجمعة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسيةكريستوف لوموان أن باريس سترفع دعوى قضائية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية غدا الجمعة.وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلا مصورا في وقت لاحق من ذلك العام، يظهران فيه وهما يعترفان على ما يبدو بالعمل لصالح أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما نفته باريس نفيا قاطعا.وتتهم فرنسا إيران باحتجاز كولر وباريس في ظروف أشبه بالتعذيب في سجن إيفين بطهران وعدم توفير الحماية القنصلية اللازمة لهما. وينفي المسؤولون الإيرانيون هذه التهم.