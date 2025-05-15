مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن الخلاف النووي

أعلن مسؤول إيراني كبير، أن إيران لم تتلق أي مقترح جديد من الولايات المتحدة لحل الخلاف المستمر منذ عقود بخصوص برنامج طهران النووي.



وقا المسؤول لرويترز، أن طهران لن تنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج إلا إذا رفعت العقوبات الأميركية "على نحو فعال ويمكن التحقق منه".

