مسؤول أوكراني: المباحثات في اسطنبول بين موسكو وكييف لا تزال ممكنة الخميس

أعلن مسؤول أوكراني أن المباحثات بين الأوكرانيين والروس لا تزال ممكنة الخميس في اسطنبول، مضيفا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يزور أنقرة، سيتخذ قرارا بهذا الشأن مساء.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، أن احتمال عقد هذه المباحثات الخميس "واقعي".



وأضاف: "إذا قرر الرئيس ذلك، فسيكون الوفد حاضرا"، مشددا على أن القرار سيتخذ بعد المباحثات "التي لا تزال جارية" بين زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان.