إسلام آباد تعلن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار أمام مجلس الشيوخ، أن كبار ضباط الجيشين الهندي والباكستاني تحادثوا الأربعاء والخميس واتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد.



وفي إشارة إلى "الاتصالات بين الجيشين"، قال دار، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء: "أجرينا اليوم محادثات ووقف إطلاق النار سيسري حتى 18 أيار".

