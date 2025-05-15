زيلينسكي: سأرسل وفدًا إلى إسطنبول برئاسة وزير الدفاع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن كييف سترسل وفدًا إلى إسطنبول برئاسة وزير الدفاع رستم أوميروف لحضور محادثات مع فريق روسي.



وأكد زيلينسكي، الذي دعا إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا مع روسيا، في مؤتمر صحفي في أنقرة أنه لن يذهب إلى إسطنبول لحضور المحادثات بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور، وأرسل بدلًا من ذلك ما وصفه الزعيم الأوكراني بفريق منخفض المستوى.