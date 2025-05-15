زيلينسكي: لا حاجة إلى الاجتماع مع بوتين إن أسفرت المحادثات الفنية عن هدنة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اجتماعا مقترحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتم تخطيه إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين البلدين في خلال محادثات فنية في إسطنبول.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في أنقرة إنه إذا فشلت موسكو في إظهار أي استعداد للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، فيجب على الدول الأخرى ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا وفرض مزيد من العقوبات عليها.



وأضاف: "لا تشعر روسيا بضرورة إنهاء الحرب، ما يعني عدم وجود ضغط سياسي واقتصادي وغيرهما بما يكفي على روسيا الاتحادية. لذا، نطالب، في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار، وفي حال عدم اتخاذ قرارات جادة... بفرض عقوبات مناسبة".