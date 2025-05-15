أردوغان يبلغ زيلينسكي بأن تركيا ستستضيفه وبوتين عندما يكونان مستعدين

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أنقرة استعداد تركيا لاستضافته والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات سلام "عندما يكونان مستعدين".



والتقى أردوغان بزيلينسكي في العاصمة التركية بعد أن أرسل بوتين فريقا من المفاوضين من المستوى الثاني لإجراء محادثات سلام في إسطنبول، رافضا دعوة كييف للذهاب إلى هناك شخصيا للقاء زيلينسكي.



وقالت الرئاسة في بيان إن أردوغان شدد على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين في ظل "الفرصة التاريخية" لبدء محادثات السلام، وعلى ضرورة أن يجتمعا على الحد الأدنى من القواسم المشتركة.