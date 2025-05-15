زيلينسكي: المفاوضات مع الروس قد تُعقد مساء الخميس أو الجمعة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ المفاوضات المرتقبة الخميس بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، تُعقد مساء اليوم أو يتم تأجيلها إلى الجمعة.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في أنقرة إنّ "الوفد الأوكراني قد أُرسل. الوفد التركي مستعد... قد تُعقد (المفاوضات) اليوم أو غدا".







