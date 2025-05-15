روبيو: أميركا ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات على سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا، وذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.



وفي حديثه للصحفيين في أنطاليا بتركيا، قال روبيو إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا مع خروجها من حرب دامت 13 عاما.