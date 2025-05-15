الخارجية الأميركية: روبيو يلتقي بنظيره السوري ويناقشان إسرائيل وحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو التقى بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني في تركيا اليوم الخميس.



وقالت الوزارة في بيان: "رحب روبيو بدعوات الحكومة السورية للسلام مع إسرائيل وبالجهود المبذولة لإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا وبالالتزام بالكشف عن مصير المواطنين الأميركيين المفقودين أو القتلى في سوريا والقضاء على جميع الأسلحة الكيماوية".



وأضافت الوزارة: "أكد الوزير على الأهمية الشديدة لحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم".