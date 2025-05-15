الجيش الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تعمل حاليا لاعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.



وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ.