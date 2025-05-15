بوتين يعزل قائد القوات البرية للجيش الروسي

عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد القوات البرية للجيش أوليغ ساليوكوف، بحسب مرسوم أصدره الكرملين، قبيل محادثات متوقعة مع الأوكرانيين في إسطنبول.وأفاد المرسوم بأن ساليوكوف عُيّن نائبا لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، وهو هيئة استشارية مهمة تجتمع بانتظام مع بوتين و"تم إعفاؤه من مهامه الحالية".ويُصبح ساليوكوف (70 عاما) بذلك نائبا لوزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو، الذي أُقيل من منصبه العام الماضي وعُيّن سكرتيرا لمجلس الأمن القومي الروسي.