وزارة التجارة الأميركية: الكشف عن مجمع إماراتي أميركي للذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنه جرى اليوم الكشف عن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي بقدرة خمسة جيجاوات.



ويأتي ذلك في إطار سعي الإمارات إلى تعزيز بناء مراكز البيانات حيوية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.



وأضافت الوزارة في بيان: "سيضم هذا المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة، شركات أميركية عملاقة قادرة على الاستفادة من قدرات الكمبيوتر لخدمة دول الجنوب العالمي".