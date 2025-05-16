سوريا توقع مذكرة تفاهم مع دي.بي ورلد الإماراتية لتطوير محطة بميناء طرطوس

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في بيان، أن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي.بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.