الولايات المتحدة تحقق في "تهديد" باغتيال ترامب من قبل المدير السابق لـ"إف بي آي"

كشفت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أن وكالات إنفاذ القانون تحقق في تهديد مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب من قبل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق (إف بي آي) جيمس كومي.



وجاء ذلك بعد نشر كومي منشورا على إنستغرام تم حذفه لاحقا، يظهر صورة لرقمَي "86 47" كتبا بأصداف بحرية، علما أن "86" هي مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة.



وقالت نويم على إكس: "دعا المدير السابق لـ"إف بي آي" جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأميركي ترامب".



وأكدت أن "وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تحققان في هذا التهديد وستتعاملان معه بالطريقة المناسبة".



من جهته، قال كومي في وقت لاحق على إنستغرام إنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية".



وأضاف: "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر في بالي ذلك مطلقا، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور".