الرئيس الفلسطيني يدعو في ذكرى "النكبة" إلى تحرّك دولي لإنهاء الحرب في غزة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال فعالية لإحياء ذكرى "النكبة" في الأمم المتحدة الخميس، إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الحرب في غزة، مشبها التهجير الجماعي الذي رافق قيام دولة إسرائيل بالنزاع الدائر حاليا.



وتلا رياض منصور، المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالة وجّهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاء فيها أن "التاريخ لا يُمحى، والعدالة لا تسقط بالتقادم". وقال: "نقف اليوم أمامكم ليس فقط لنُحيي هذه الذكرى الحزينة، بل لنُجدد العهد بأن النكبة لم ولن تكون قدرا محتوما ودائما لشعبنا".



واعتبر عباس أن "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 شهرا على مشهد ومسمع من العالم أجمع، هي جرائم ابادة جماعية، وتدمير وتجويع كاملة الأركان، بهدف تهجير شعبنا من قطاع غزة، إضافة إلى جريمة مواصلة سرقة أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية".



وشدّد الرئيس الفلسطيني على أنه "آن الأوان لتحرك دولي حقيقي وفعال لوقف هذا الظلم التاريخي والمأساة المستمرة التي أصبحت وصمة عار في جبين الإنسانية".