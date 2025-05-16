سلاح الجو الأوكراني: فقدنا طائرة مقاتلة من طراز إف-16

أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان، أنه فقد طائرة مقاتلة من طراز إف-16 صباح اليوم بسبب وضع غير اعتيادي على متنها. وذكر أن الطيار تمكن من تفعيل مقعد القذف.



وجاء في بيان على تطبيق تيليغرام: "وفقا للبيانات الأولية... حدث وضع غير اعتيادي على متن الطائرة. قام الطيار بإبعاد الطائرة عن المناطق السكنية وجرى قذفه بنجاح".