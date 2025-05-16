مارك روته: بوتين ارتكب "خطأ" بإرساله وفدا من "الصف الثاني" الى اسطنبول

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ بإرساله وفدا من "الصف الثاني" الى المباحثات المقررة مع أوكرانيا في اسطنبول.



وقال على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في تيرانا: "أرى أن بوتين يرتكب خطأ جسيما"، مضيفا: "يعلم الرئيس الروسي أن الكرة في ملعبه، وهو يواجه مشكلة، وأنه ارتكب خطأ جسيما".



وتابع: "أعتقد أن كل الضغط بات حاليا على بوتين".