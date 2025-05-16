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كالاس: من الواضح أن روسيا "لا تريد السلام" في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-05-16 | 04:54
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كالاس: من الواضح أن روسيا "لا تريد السلام" في أوكرانيا
رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنّ روسيا "لا تريد السلام" في أوكرانيا، وذلك في تصريحات قبيل عقد موسكو وكييف مباحثات في مدينة اسطنبول التركية، داعية إلى "ممارسة ضغوط" على موسكو.
ولدى وصولها إلى قمة الجماعة السياسية الأوروبية في تيرانا، قالت كالاس: "نرى بوضوح أنّ روسيا لا تريد السلام وأنّ الآخرين يريدونه"، مضيفة: "العزلة السياسية مهمة لممارسة الضغوط على روسيا، وعلينا جميعا أن نكون موحدين".
أخبار دولية
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس
روسيا
السلام
أوكرانيا
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