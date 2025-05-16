ترامب: اتفقنا مع الإمارات على فتح مسار لتشتري أشباه الموصلات من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإمارات والولايات المتحدة اتفقتا على فتح مسار يسمح للدولة الخليجية بشراء بعض أشباه الموصلات الأكثر تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي من الشركات الأميركية.

وتطرق ترامب الى ملفي غزة وأوكرانيا، فأكد أن بلاده تسعى إلى معالجة الوضع في غزة. كما أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرد التمكن من ترتيب ذلك.





