مصدر لرويترز: روسيا تطالب بمحادثات مع كييف بدون ممثلي تركيا وأميركا

أفاد مصدر دبلوماسي أوكراني اليوم الجمعة بأن روسيا تطالب بإجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول دون حضور ممثلي الولايات المتحدة وتركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تظهر أن موسكو "تقوض جهود السلام".



وقال: "مؤشر آخر على أن الجانب الروسي يقوض جهود السلام. جئنا لإجراء محادثات جادة بينما يضع الروس مطالب وشروطا. هذا يثير شكوكنا فيما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسلهم لحل المشكلات أم لمجرد تعطيل العملية".