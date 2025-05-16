الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لكن يحتاج لإعداد مسبق

أعلن الكرملين أن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب ضروري لكنه يتطلب إعدادا مسبقا كبيرا ويجب أن يسفر عن نتائج.



وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على قول ترامب إنه سيلتقي مع بوتين "بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر".



وأكد بيسكوف أن ذلك الاجتماع ضروري لمناقشة العلاقات الروسية الأميركية، وملف أوكرانيا، وقضايا دولية أخرى.