ترامب: علينا مساعدة السكان الجائعين في غزة

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لتقديم المساعدات للفلسطينيين، قائلا إن سكان غزة يتضورون جوعا.



وأشار الى أنه يتوقع "الكثير من الأمور الجيدة" خلال الشهر المقبل.



وعندما سئل عما إذا كان يدعم الخطط الإسرائيلية لتمديد الحرب في غزة، قال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الكثير من الأمور الجيدة ستحدث خلال الشهر المقبل، وسوف نرى. وعلينا أيضا مساعدة الفلسطينيين. كما تعلمون، يتضور الكثير من الناس في غزة جوعا، لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين".