ترامب يحضّ إيران على التحرك بسرعة في المباحثات النووية وإلا "سيحدث أمر سيئ"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام جولته الخليجية من أبوظبي، أنه ينبغي على إيران الاسراع في اتخاذ قرار بشأن مقترح تقدمت به واشنطن خلال المباحثات النووية بينهما، وإلا "سيحدث أمر سيئ".



وأشار ترامب قبيل مغادرته العاصمة الإماراتية، الى أن الولايات المتحدة سلّمت إيران مقترحا للتوصل إلى اتفاق، قائلا: "لديهم مقترح، والأهم من ذلك، أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ".