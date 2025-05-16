بدء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

بدأت المباحثات بين موسكو وكييف في اسطنبول، وهي الأولى المباشرة بينهما منذ ربيع العام 2022 بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أعلنت الخارجية الأوكرانية.



وقال المتحدث باسم الخارجية إن "الطرفان حضرا"، ناشرا صورة لمسؤولين روس وأوكرانيين جالسين حول طاولة في مقابل بعضها البعض.



وبث التلفزيون الروسي الرسمي لقطات من بدء المحادثات.