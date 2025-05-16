ترامب: الصحفي الأميركي أوستن تايس مختف منذ سنوات عديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي اختُطف في سوريا منذ ما يربو على 12 عاما، لم يره أحد منذ سنوات.



وعندما سُئل ترامب عما إذا كان قد تطرق لقضية تايس في خلال لقائه بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في خلال زيارته للسعودية يوم الأربعاء، أجاب "أتحدث دوما عن أوستن تايس. (لكن) الآن.. أنتم تعلمون أن أستون تايس لم يُر منذ سنوات عديدة".



وأضاف:"لديه أم عظيمة تعمل جاهدة للعثور على ابنها. لذلك أتفهم الأمر، لكنه مختف منذ سنوات طويلة جدا".