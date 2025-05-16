انتهاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

انتهى الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، بعد نحو ساعة و40 دقيقة على انطلاق المباحثات، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.



وقال المصدر في الساعة 15,20 بالتوقيت المحلي (12,20 بتوقيت غرينتش) "انتهى الاجتماع" الأول الذي يُعقد بين الروس والأوكرانيين منذ العام 2022. وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في المحادثات، وفقا لمكتبه.



في المقابل، أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة فرانس برس بأنّ جولة جديدة من المباحثات مع روسيا "ممكنة" الجمعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّها "ليست مقررة" بعد.



ولم يُكشف عن فحوى المحادثات، لكن مسؤولا أوكرانيا اتهم روسيا بتقديم مطالب حول الأراضي "غير مقبولة" لتقويض المفاوضات.