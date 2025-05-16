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البنك الدولي: تسوية متأخرات سوريا مما يؤهلها للحصول على قروض جديدة
أخبار دولية
2025-05-16 | 09:39
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البنك الدولي: تسوية متأخرات سوريا مما يؤهلها للحصول على قروض جديدة
أعلن البنك الدولي أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموال من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.
وأعلنت السعودية وقطر في نيسان أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.
كما لفت البنك الدولي الى أنه حتى 12 أيار، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.
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