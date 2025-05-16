روسيا "مرتاحة" للمحادثات مع كييف و"مستعدّة لمواصلة الاتصالات"

أعربت روسيا على لسان مفاوضها عن "ارتياحها" في ختام الجولة الأولى من المباحثات المباشرة مع أوكرانيا منذ ربيع العام 2022، في اسطنبول وعن استعدادها "لمواصلة الاتصالات".



وصرح فلاديمير ميدينسكي للصحافيين "بشكل عام نشعر بارتياح للنتيجة ونحن مستعدون لمواصلة الاتصالات".