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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات سريعة لإحلال السلام
أخبار دولية
2025-05-16 | 10:57
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات سريعة لإحلال السلام
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة لاتخاذ أسرع الخطوات الممكنة من أجل إحلال السلام، وذلك عقب مشاركته في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة أوروبيين.
وذكر زيلينسكي في منشور على منصة إكس "موقفنا هو أنه في حال رفض الروس وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط ووضع حد للقتل، فأنه يتعين فرض عقوبات صارمة عليها.. لابد من مواصلة تضييق الخناق على روسيا حتى تكون مستعدة لإنهاء الحرب".
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