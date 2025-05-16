نتنياهو: سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اسرائيل ستضرب الحوثيين بقوة أكبر وتستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائها.

وشدد نتنياهو على أن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا.

وقال نتانياهو في بيان مصور "نجح طيارونا الآن في توجيه ضربات جديدة لمنفذين إرهابيين تابعين للحوثيين. هذا استمرار وهناك المزيد"، محذرا "لسنا مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي وترك الحوثيين يهاجموننا. سنضربهم بقوة أكبر بما في ذلك قيادتهم وجميع البنى التحتية التي تسمح لهم بضربنا".