الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن

أكد الجيش الإسرائيلي، شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، مشيرا إلى أنه "استهدف ودمر بنى تحتية إرهابية" تعود للمتمردين الحوثيين.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "يتم استخدام الموانئ لنقل وسائل قتالية بما يشكل دليلا إضافيا على استخدام واستغلال نظام الحوثي الارهابي البنى التحتية المدنية في اليمن للقيام بأنشطة إرهابية".